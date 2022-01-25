Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, semt pazarını gezdi.

İnan, pazarda vatandaşların ve esnafın taleplerini dinledi.

Alışveriş yapan vatandaşlara hayırlı pazarlar, esnafa da bol bereketli kazançlar dileyen İnan, semt pazarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

İnan'ın ziyaretine Zabıta Müdürü Kutsal Türkyılmaz da katıldı.

Doğalgaz çalışmaları sürüyor

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğalgaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

İnan, yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşları bir an önce doğal gaza kavuşturmak için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

İlyas Mahallesi'nde devam eden doğalgaz kazı ve hat döşeme çalışmalarını inceleyen İnan, doğal gazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.