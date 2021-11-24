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Hayrabolu'dan kısa kısa

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Belediye Başkanı İnan, öğretmenlerin gününü kutladı

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, İhsan Korkmaz İlkokulunu ziyaret etti.

Okuldaki öğretmenler ile bir araya gelen İnan, dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan öğretmenliğin, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olduğunu belitti.

Yurdun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerin her türlü övgü ve takdire layık olduğuna belirten İnan, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

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AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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