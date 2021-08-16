Hayrabolu'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarının altını çizen İnan, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Subaşı Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. Mahalle muhtarımız ile yapacağız çalışmalar hakkında istişarede bulunduk." dedi.

Belediye Başkanı İnan, Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Hayrabolu Engelsiz Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.

İlyas Mahallesi'nde yeni hizmet binasına taşınan derneği ziyaret eden İnan, engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan İnan, "Engelli kardeşlerimizin yanında olup, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, onları üreten ve kendine yeten bireyler haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Engelsiz Yaşam Derneği'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Hayrabolu'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Lionel Messi Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayrabolu'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:44:28. #1.14#

title