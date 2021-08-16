Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarının altını çizen İnan, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Subaşı Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. Mahalle muhtarımız ile yapacağız çalışmalar hakkında istişarede bulunduk." dedi.

Belediye Başkanı İnan, Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Hayrabolu Engelsiz Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.

İlyas Mahallesi'nde yeni hizmet binasına taşınan derneği ziyaret eden İnan, engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan İnan, "Engelli kardeşlerimizin yanında olup, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, onları üreten ve kendine yeten bireyler haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Engelsiz Yaşam Derneği'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara