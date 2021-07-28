Hayrabolu'dan kısa kısa
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Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ilçemiz ve mahallelerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Kurtdere Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak."

Hayrabolu'da yaz Kur'an kursları

Hayrabolu ilçesinde yaz Kur'an kursları devam ediyor.

İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yaklaşık 570 öğrencinin Kur'an-ı Kerim eğitimi aldığını söyledi.

Kur'an kurslarına her yaş grubundan öğrencilerin katıldığını ve çocukların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Yüzlerce çocuk ve gencimiz Kur'an-ı öğrenmek, Peygamberimizi daha iyi tanımak, ahlaki değerlerimizi ve temel dini bilgilerimizi öğrenmek için cami ve Kur'an kurslarını süsledi. Yaz Kur'an kursları hakikaten büyük bir imkan. Cami ve Kur'an kurslarında görev yapan tüm din gönüllüsü kardeşlerimiz vazife başında. Kurslarda Kur'an-ı Kerim, ibadet, ahlak ve dini bilgiler gibi konular da anlatılıyor." dedi.

Karakaya, yaz Kur'an kurslarının 20 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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