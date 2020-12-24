Hayrabolu'dan kısa kısa
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Hayrabolu'dan kısa kısa

24.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:46
Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, ilçe genelinde sokak hayvanları için beslenme ve belirlenen noktalara mama bıraktı.

Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, ilçe genelinde sokak hayvanları için beslenme ve belirlenen noktalara mama bıraktı.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, sokakta yaşayan "can dostları" unutmadıklarını söyledi.

Ekiplerin ilçe genelindeki besleme noktalarına düzenli olarak mama bıraktığını ifade eden İnan, "Sokak hayvanları için mama bırakarak, sevimli dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyoruz. Sokaktaki canlar yalnız değil." dedi.

Yol onarım çalışmaları

Hayrabolu'da yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol düzenleme onarım ve parke taş döşeme çalışmalarına Çerkezmüsellim ve Hisar mahallelerinde devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, belediye olarak ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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