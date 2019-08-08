Hayrabolu'daki tatlıcılarda bayram yoğunluğu

08.08.2019 11:04

Hayrabolu ilçesinde tatlı imalatı yapan iş yerlerinde yoğunluk arttı.

İlçede tatlı imalatı yapan Barış Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramın yaklaşmasıyla işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayram bereketinin işlerine yansıdığını ifade eden Selvi, "Bu yıl özellikle baklava tatlısı çeşitlerine talep fazla. Ayrıca bayram dolayısı ile şimdiden tepsi tatlı siparişleri almaya başladık. Geçen yıl başlattığımız tepsiyle tatlı satışları ilgi görmüştü. Bu yıl Kurban Bayramı için tatlı siparişleri almaya başladık. Tepside tatlı satışı vatandaşlarımız için hem ekonomik hem de kolaylık oluyor."dedi.

Kaynak: AA