Hayrabolu'daki orman yangını

24.08.2019 12:04

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, dün çıkan orman yangınında zarar gören bölgede incelemelerde bulundu.

İnan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışacaklarını söyledi.

İnan, "Gölet civarında yanan yerlerin eski haline gelmesi için fidan dikme kampanyası başlatacağız." dedi.

Hayrabolu Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, orman işçileri ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: AA