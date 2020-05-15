Hayrabolu'daki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Hayrabolu ilçesindeki derede yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
15.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:10
Hayrabolu ilçesindeki derede yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Büyükkarakarlı Mahallesi'ndeki derede balık ölümleri yaşanması üzerine yetkililer harekete geçti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olmuş balıklar ve deredeki sudan örnek alarak Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderdi.
Bu arada derenin üzerindeki ölü balıklar dikkati çekti.
Kaynak: AA