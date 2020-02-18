Hayrabolu'da yol yapım çalışmaları

18.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:28

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.



Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Büyükkarakarlı Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak."

Kaynak: AA