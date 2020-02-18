Hayrabolu'da yol yapım çalışmaları
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Hayrabolu'da yol yapım çalışmaları

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

18.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:28
Hayrabolu'da yol yapım çalışmaları

ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı , yaptığı açıklamada, ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.


Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Büyükkarakarlı Mahallesi'nde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak."

Kaynak: AA
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