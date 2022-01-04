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Hayrabolu'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Hayrabolu'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hayatı etkilemeye devam ediyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hayatı etkilemeye devam ediyor.

İlçede etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, oluşan sis nedeniyle sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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