Hayrabolu'da yoğun sis etkili oluyor - Haberler
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Hayrabolu'da yoğun sis etkili oluyor

Hayrabolu'da yoğun sis etkili oluyor
AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu'da yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Hayrabolu'da yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Sürücüler ilçe merkezinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zorlandı.

Sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşanırken polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu ilçede, sisin öğleden sonra kaybolacağı öngörülüyor.

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AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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