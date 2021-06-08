Hayrabolu'da yavru kedinin ağzına takılan olta iğnesi çıkarıldı
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Hayrabolu'da yavru kedinin ağzına takılan olta iğnesi çıkarıldı

Hayrabolu'da yavru kedinin ağzına takılan olta iğnesi çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu ilçesinde yavru kedinin ağzına takılan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkartıldı.

Hayrabolu ilçesinde yavru kedinin ağzına takılan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkartıldı.

İlçe merkezinde vatandaşlar, sokakta ağzına olta iğnesi takılan yavru kediyi, Hayrabolu Belediyesi Geçici Barınma Merkezi'ne götürdü.

Veteriner hekim, yavru kedinin ağzındaki iğneyi kısa sürede çıkardı. Kedinin diğer bakımları da yapıldı.

Vatandaşlar, belediye ekibine teşekkür etti.

Hayrabolu'da yavru kedinin ağzına takılan olta iğnesi çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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