Hayrabolu'da Toplu Nikah ve Sünnet Töreni Düzenlenecek

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, her yıl Ayçiçeği Festivali kapsamında düzenledikleri toplu nikah ve sünnet şöleni için kayıtların başladığını bildirdi.



Altayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27. Ayçiçek Festivali kapsamında her yıl olduğu gibi toplu nikah ve sünnet şöleni düzenleyeceklerini belirtti.



Nikah ve sünnet şöleni için kayıtların 31 Temmuz'a mahalle muhtarlıklarında yaptırılabileceğini kaydeden Altayoğlu, "Mahalle muhtarlarımızın bu konuya hassasiyet göstererek nikah veya sünnet olmak isteyen çocukları bizlere bildirmeleri ve kayıtlarını yaptırmaları önemlidir. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum." dedi.