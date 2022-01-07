Hayrabolu'da TOKİ'nin 158 konutunun inşaat çalışması sürüyor

Hayrabolu ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak konutların inşaatı devam ediyor.

TOKİ tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, ilçede yeni konutlar yapılıyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Malkara yolu üzerindeki 17 dönüm alana yapılacak TOKİ konutlarının inşaatının devam ettiğini söyledi.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan İnan, "Hayrabolu'da 158 konut ve 2 kapıcı dairesi yapılıyor. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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