Hayrabolu'da TOKİ konutları yükseliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayrabolu'da TOKİ konutları yükseliyor

Hayrabolu'da TOKİ konutları yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 158 konutun yapımı sürüyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 158 konutun yapımı sürüyor.

TOKİ tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Hayrabolu'da yapılan konutlar hızla yükseliyor.

Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, Malkara Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 17 dönüm alana 158 konutun yapıldığı TOKİ inşaat çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaları yerinde gören Başkan İnan, inşaat alanında incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title