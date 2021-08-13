Hayrabolu'da TOKİ inşaatı başladı
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Hayrabolu'da TOKİ inşaatı başladı

Hayrabolu'da TOKİ inşaatı başladı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak konutların inşaatına başlandı.

Hayrabolu ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak konutların inşaatına başlandı.

TOKİ tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, ilçede yapılacak konutlarının hafriyat çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Malkara yolu üzerindeki 17 dönüm alana yapılacak TOKİ konut inşaatının yapımına başlandığını söyledi.

Hafriyat alanında incelemelerde bulunan İnan, "Hayrabolu'da 158 konut ve 2 kapıcı dairesini içeren konutların hafriyat çalışmalarına başlandı. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Hayrabolu'da TOKİ inşaatı başladı
Hayrabolu'da TOKİ inşaatı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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