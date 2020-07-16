Hayrabolu'da TMO, buğday alımına başladı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hayrabolu Ajans Amirliğince buğday alımına başlandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hayrabolu Ajans Amirliğince buğday alımına başlandı.

TMO Hayrabolu Ajans Amiri Hüseyin Gültekin, gazetecilere, ofisin buğday alımını randevulu olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Amirlik olarak günlük bin ton hububat alım kapasitesine sahip olduklarını dile getiren Gültekin, üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Kaynak: AA