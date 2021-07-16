Hayrabolu'da THK 20 kişilik ekiple kurban derisi toplayacak
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Hayrabolu'da THK 20 kişilik ekiple kurban derisi toplayacak

Hayrabolu'da THK 20 kişilik ekiple kurban derisi toplayacak
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanı Kazım Özgür, vatandaşların kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na (THK) bağışlamalarını istedi.

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanı Kazım Özgür, vatandaşların kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na (THK) bağışlamalarını istedi.

Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun bu yıl da kurban derisi toplayacağını ve vatandaşların kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na verebileceklerini belirtti.

Hayrabolu genelinde 20 kişi ve 5 araçla deri toplayacaklarını ifade eden Özgür, şunları kaydetti:

"Halktan aldığını, halkımıza geri veren Türk Hava Kurumu, ilçe merkezi ve mahallerinde kurban derisi toplama faaliyetlerini her yıl olduğu gibi halkımızın desteğiyle devam ettirmektedir. Kurban Bayramının 1 ve 2'inci günleri kurbanlarınızın derilerini Türk Hava Kurumu'na bağışlamanızı bekliyoruz.

Halkımız da getirmek isterse şubemiz sabah saat 08.00-20.00 arası açık olacak. Şubeye de bırakabilirler, ya da 315 10 86 numaralı telefonu da arayabilirler. Ekiplerimizle birlikte deri toplama işini en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı'nızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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