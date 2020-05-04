Hayrabolu'da tatlıcılarda ramazan bereketi

Hayrabolu ilçesinde ramazan dolayısıyla tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor.

Hayrabolu ilçesinde ramazan dolayısıyla tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor.

Tatlı imalatçısı Barış Selvi, yaptığı açıklamada, ramazanda işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bayram ve ramazan bereketinin işlerine yansıdığını belirten Selvi, "En fazla tulumba ve baklava rağbet görüyor. Ramazan Bayramı için şimdiden tatlı siparişleri alıyoruz. Geçen yıl başlattığımız tepsiyle tatlı satışları ilgi görmüştü. Bu yıl da ilgi devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA