Hayrabolu'da SYDV yardımları sürüyor
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Hayrabolu'da SYDV yardımları sürüyor

Hayrabolu'da SYDV yardımları sürüyor
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 821 kişiye yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 821 kişiye yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, nisan ayında bin 821 ihtiyaç sahibine, 165 bin 141 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların yangın, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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