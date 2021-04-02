Hayrabolu'da SYDV yardımları sürüyor

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 226 kişiye yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 226 kişiye yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, mart ayında bin 226 ihtiyaç sahibine, 609 bin 926 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların yangın, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara