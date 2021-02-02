Hayrabolu'da sağanak yağış

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Buzağcı ve Büyükkarakarlı mahalleleri arasındaki yol sular altında kaldı.

Buzağcı Mahallesi Muhtarı Nazmi Gündoğdu, yaptığı açıklamada, sağanak yağış nedeniyle Büyükkarakarlı ve Buzağcı mahalleleri arasındaki yolun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara