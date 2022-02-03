Hayrabolu'da sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol kapandı - Haberler
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Hayrabolu'da sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol kapandı

AA, Sedat Kara - Güncel
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Hayrabolu'da sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol kapandı

Hayrabolu ilçesinde sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Hayrabolu ilçesinde sağanak nedeniyle iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.

İlçede dün gece başlayan sağanak şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Buzağcı ve Büyükkarakarlı mahalleleri arasındaki yol sular altında kaldı.

Buzağcı Mahallesi Muhtarı Nazmi Gündoğdu, AA muhabirine, iki mahalle arasındaki yolun sağanak nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi.

Gündoğdu, suların çekilmesiyle yolun yeniden açılacağını kaydetti.

AA / Sedat Kara - Güncel

Gündoğdu, Güncel, Haber

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