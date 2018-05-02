Hayrabolu'da Okuma Yazma Öğrenenler Sertifika Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında Hayrabolu Halk Eğitim Merkezince açılan okuma yazma kurslarını tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.



Sadi Kıyak Öğretmenevi'nde düzenlenen törende konuşan Hayrabolu Kaymakamı İsmail Bayata, "Bugün çok anlamlı bir gün. Okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Azimli olarak kursa katıldılar ve okur yazar belgelerini almaya hak kazandılar." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Nair de okuma-yazma öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek, okuma yazma kursunu bitiren 112 kursiyere sertifika verildiğini belirtti.



Konuşmaların ardından, protokol üyeleri kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Törene, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Şahin, İlçe Müftüsü Haydar Hüyük, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Demirbağ, Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü Uygar Sinopluoğlu, okul müdürleri ve kursiyerler katıldı.