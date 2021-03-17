Hayrabolu'da okullar dezenfekte edildi

Hayrabolu Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hayrabolu Belediyesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini ifade eden İnan, "Ekiplerimiz, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas edebileceği masalar, kapı kolları, lavabolar, toplantı salonları gibi tüm alanlarda ilaçlama işlemleri yapılıyor." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer de Belediye Başkanı Osman İnan ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara