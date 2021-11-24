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Hayrabolu'da Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Hayrabolu'da Öğretmenler Günü kutlandı

Hayrabolu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sadi Kıyak Öğretmenevi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer, yaptığı konuşmada, yeni nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin büyük emeği olduğunu belirterek, "Öğretmenler toplumun tüm kesimlerine yol gösteren birer önderdir. Öğretmen, mesleğini fedakarca, aşkla ve şevkle yapandır." dedi.

Emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdimi ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Müftü Vekili Yahya Olgun, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hayrabolu'da Öğretmenler Günü kutlandı

Hayrabolu'da Öğretmenler Günü kutlandı

Hayrabolu'da Öğretmenler Günü kutlandı

Hayrabolu'da Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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