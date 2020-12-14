Hayrabolu'da "Millet Bahçesi" oluşturulacak
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Hayrabolu'da "Millet Bahçesi" oluşturulacak

14.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:42
Hayrabolu'da

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, vizyon projeleri arasında bulunan "Millet Bahçesi"nin hayata geçirileceğini bildirdi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, vizyon projeleri arasında bulunan "Millet Bahçesi"nin hayata geçirileceğini bildirdi.

İnan, yaptığı açıklamada, Uzunköprü Caddesi'nde Hayrabolu Devlet Hastanesinin alt kısmına, belediye ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde ilçeye kazandıracakları "Millet Bahçesi"nin 8 Şubat 2021'de ihaleye çıkacağını söyledi.

Vatandaşların aileleri ile sosyalleşebileceği modern bir yaşam alanını ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İnan, "Millet Bahçesi ile vatandaşlarımızın nefes alacağı, sosyal ve kültürel etkileşimde bulunabileceği ve ailece hoşça vakit geçirebilecekleri bir alanı halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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