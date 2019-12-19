Hayrabolu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serhat Gürkan'ın kullandığı 34 DDG 65 plakalı otomobil, Karabürçek Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Gürkan ve otomobilde yolcu olarak bulunan Necdet Can Karagören ve Erkut Demiral, 112 Acil Servis ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.