Hayrabolu'da marketlerde etiket denetimi yapıldı
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Hayrabolu'da marketlerde etiket denetimi yapıldı

Hayrabolu'da marketlerde etiket denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış denetimi gerçekleştirdi.

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçe merkezindeki marketlerde satışa sunulan ürünlerin etiketli olup olmadığını ve fiyat tarifelerini denetledi.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin market ve bakkallardaki etiket denetimlerinin devam edeceğini söyledi.

İnan, "Alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, ürünlerini etiketsiz ve fiyatlarını göstermeksizin satışa sunanlara gerekli uyarılar yapılıyor. Uyarıları dikkate almayan işletmelerimize, gerekli cezai işlem yapılacağı hatırlatılıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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