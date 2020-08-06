Hayrabolu'da koronavirüs tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Hayrabolu ilçesinde bulunan iş yerlerinde denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Hayrabolu ilçesinde bulunan iş yerlerinde denetimler yapıldı.

Ekipler, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.

İlçe Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan, İlçe Sağlık Müdürü Ayşegül Çolak, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Başoğul ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Enver Şahin ilçedeki iş yerlerini gezerek koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA