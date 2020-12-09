Hayrabolu'da köpek yavrularına belediye sahip çıktı
09.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:26
Hayrabolu ilçesinde 9 köpek yavrusuna belediye ekipleri sahip çıktı.
Hayrabolu ilçesinde 9 köpek yavrusuna belediye ekipleri sahip çıktı.
Dambaslar Mahallesi'nde boş arazide köpek yavrularını gören vatandaşlar, durumu belediye yetkililerine bildirdi.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, yavru köpekleri bir araca koyarak Hayrabolu Belediyesi Geçici Barınma Merkezi'ne götürdü.
Yetkililer, yavru köpeklerin gerekli bakımlarının yapılacağını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara