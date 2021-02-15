Hayrabolu'da karla mücadele çalışması
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Hayrabolu'da karla mücadele çalışması

15.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:32
Hayrabolu'da karla mücadele çalışması

Hayrabolu Belediyesi ekipleri, buzlanmaya karşı caddelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hayrabolu Belediyesi ekipleri, buzlanmaya karşı caddelerde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede kar yağışının ardından buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, "Karla mücadele ekiplerimiz trafik yoğunluğunun bulunduğu ana cadde ve sokaklarda olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Amacımız seyahat eden sürücülerimiz ve halkımızın rahat etmesini sağlamaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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