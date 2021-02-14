Hayrabolu'da kar yağışı etkili oluyor
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Hayrabolu'da kar yağışı etkili oluyor

14.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:08
Hayrabolu'da kar yağışı etkili oluyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Hayrabolu Belediyesi ekipleri, merkez ve kırsal mahallerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekiplerin ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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