Hayrabolu'da kar yağışı başladı
Hayrabolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
04.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:08
Hayrabolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Yağışın ardından bazı bölgeler beyaza büründü.
Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Şahin Gültekin, yaptığı açıklamada, kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğunu söyledi.
Gültekin, "Mahallemizde mevsimin ilk karı yağdı. Sabah kalktığımızda yüksek kesimlerin karla kaplandığını gördük." dedi.
Kaynak: AA