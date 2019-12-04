Hayrabolu'da kar yağışı başladı
Haberler » Güncel » Hayrabolu'da kar yağışı başladı - Haber

Hayrabolu'da kar yağışı başladı

Hayrabolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

04.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:08
Hayrabolu'da kar yağışı başladı

ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Yağışın ardından bazı bölgeler beyaza büründü.


Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Şahin Gültekin, yaptığı açıklamada, kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğunu söyledi.


Gültekin, "Mahallemizde mevsimin ilk karı yağdı. Sabah kalktığımızda yüksek kesimlerin karla kaplandığını gördük." dedi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler