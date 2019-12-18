Hayrabolu'da kahvehanelerde sigara denetimi yapıldı
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Hayrabolu'da kahvehanelerde sigara denetimi yapıldı

Hayrabolu'da, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kahvehanelerde sigara denetimi ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

18.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:28
Hayrabolu'da kahvehanelerde sigara denetimi yapıldı

'da, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kahvehanelerde sigara denetimi ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

Denetimlere Hayrabolu Kaymakamı Mehmet başkanlığında Belediye Başkanı , İlçe Tarım Müdürü Recep Demirbağ ve İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Abdülkadir Ertuğ katıldı.

Yapılan denetimlerde iş yerlerinin yasağa uyduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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