Hayrabolu'da kahvehanelerde sigara denetimi yapıldı
Hayrabolu'da, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kahvehanelerde sigara denetimi ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.
18.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:28
Hayrabolu'da, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kahvehanelerde sigara denetimi ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.
Denetimlere Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün başkanlığında Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Tarım Müdürü Recep Demirbağ ve İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Abdülkadir Ertuğ katıldı.
Yapılan denetimlerde iş yerlerinin yasağa uyduğu belirlendi.
Kaynak: AA