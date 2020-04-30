Hayrabolu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
30.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:42
Hayrabolu ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hayrabolu ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, Kılıçlar Mahallesi Çengelhöyük mevkisinde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını belirledi.
Suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA