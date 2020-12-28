Hayrabolu'da ilçe merkezi renkli ışıklarla süslendi

Hayrabolu Belediyesi yeni yıl öncesi ilçe merkezini renkli ışıklarla süsledi.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yeni yıl öncesi ilçe merkezini rengarenk ışıklarla donattıklarını söyledi.

Hayrabolu için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını ifade eden İnan, "2021'in hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı yürekten kutluyorum." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara