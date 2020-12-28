Hayrabolu'da ilçe merkezi renkli ışıklarla süslendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hayrabolu'da ilçe merkezi renkli ışıklarla süslendi

28.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:59
Hayrabolu'da ilçe merkezi renkli ışıklarla süslendi

Hayrabolu Belediyesi yeni yıl öncesi ilçe merkezini renkli ışıklarla süsledi.

Hayrabolu Belediyesi yeni yıl öncesi ilçe merkezini renkli ışıklarla süsledi.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yeni yıl öncesi ilçe merkezini rengarenk ışıklarla donattıklarını söyledi.

Hayrabolu için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını ifade eden İnan, "2021'in hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı yürekten kutluyorum." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Hülya Avşar Gülben Ergen
Spor Ali Koç Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayrabolu'da ilçe merkezi renkli ışıklarla süslendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:01:41. #1.15#
title