Hayrabolu'da ilçe merkezi renkli ışıklarla süslendi
28.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:59
Hayrabolu Belediyesi yeni yıl öncesi ilçe merkezini renkli ışıklarla süsledi.
Hayrabolu Belediyesi yeni yıl öncesi ilçe merkezini renkli ışıklarla süsledi.
Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yeni yıl öncesi ilçe merkezini rengarenk ışıklarla donattıklarını söyledi.
Hayrabolu için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını ifade eden İnan, "2021'in hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı yürekten kutluyorum." dedi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara