Hayrabolu'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
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Hayrabolu'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Hayrabolu'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuldu.

Hayrabolu ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuldu.

Hayrabolu Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Okulları Yaşatma Derneği ve Eğitime Destek Platformu, Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Okulları Yaşatma Derneği ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü işbirliğiyle, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtılıyor.

Okul Müdürü Muhammet Tikankuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ramazanda iyilikte yarışalım" etkinliği kapsamında öğrencilere yardımlaşma değerini aşılamak amacıyla ramazan kolisi dağıttıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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