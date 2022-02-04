Hayrabolu'da "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor

Hayrabolu Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında çocuk sahibi olan ailelere hediye paketi gönderiyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini söyledi.

İnan, ailelere gönderilen hediye paketi içinde şampuan, sabun, pudra, pişik kremi, ıslak mendil, bebek yağı, bebek önlüğü ve patik gibi bebeklerin ihtiyaç duyduğu ürünler yer aldığını belirtti.

Aydınevler Mahallesi'nde yeni doğan bebeğin ailesini ziyaret eden İnan, "Bebek ziyaretlerimiz devam ediyor. İlçemizde yeni doğan minik hemşehrilerimize hediyelerini gönderdik. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.