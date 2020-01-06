Hayrabolu'da hırsızlık iddiası

06.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:32

Hayrabolu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan televizyon çaldığı iddia edilen S.D ve E.K polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA