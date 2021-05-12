Hayrabolu'da hayırsever, bir mahallede bakkalın veresiye defterindeki borcu kapattı
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Hayrabolu'da hayırsever, bir mahallede bakkalın veresiye defterindeki borcu kapattı

Hayrabolu'da hayırsever, bir mahallede bakkalın veresiye defterindeki borcu kapattı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, bir mahallede bulunan bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi.

Hayrabolu ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, bir mahallede bulunan bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi.

Kahya Mahallesi'nde 24 yıldır bakkal işleten Halil Balandı, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde tanımadığı bir kişinin arabasıyla bakkala gelerek buradaki veresiye defterinde yazılı 2 bin liralık borcu ödeyerek defteri kendisinden aldığını söyledi.

Borcun ödendiğini duyan mahalle sakinlerinin mutluluk yaşadığını anlatan Balandı, "Allah bu hayırseverden razı olsun. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Bu zor zamanda borcu ödenenler çok mutlu oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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