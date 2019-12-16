Hayrabolu'da "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" düzenlendi

16.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:56

Hayrabolu Kuşçular Derneği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen, "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalde, yaklaşık binin üzerinde güvercin ve farklı cins tavuk görücüye çıktı.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda, dereceye giren güvercin sahiplerine kupa ve madalya verildi.

Hayrabolu Kuşçular Derneği Başkanı Serdar Çakmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın ilçelerinden gelen kuşseverlerin festivalde buluştuğunu söyledi.

Çakmaz, festivale yoğun ilginin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bu yıl on beşincisini düzenlemiş olduğumuz festivalde yaklaşık bin güvercin ve yüzlerce süs tavuğu yer aldı. Amacımız güvercin ve kanatlı hayvanseverleri bir araya getirmek" dedi.

Kaynak: AA