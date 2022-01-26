Hayrabolu'da geçen yıl 175 çiftin nikahı kıyıldı - Haberler
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Hayrabolu'da geçen yıl 175 çiftin nikahı kıyıldı

Hayrabolu'da geçen yıl 175 çiftin nikahı kıyıldı

Hayrabolu ilçesinde 2021 yılında 20'si yabancı uyruklu olmak üzere 175 çiftin nikahı kıyıldı.

Hayrabolu ilçesinde 2021 yılında 20'si yabancı uyruklu olmak üzere 175 çiftin nikahı kıyıldı.

Hayrabolu Belediyesi Evlendirme Memurluğunca, geçen yıl 175 çift nikah akitlerini ilçede gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, belediye olarak geride kalan yılda 175 çiftin mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı olarak da zaman zaman nikah kıydığını ifade eden İnan, "2022 yılında da inşallah vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. İlçemizde nikahını kıydığımız çiftlere bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum." dedi.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

Osman İnan, Evlilik, Güncel, Haber

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