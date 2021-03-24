Hayrabolu'da fidan dikimi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hayrabolu'da fidan dikimi devam ediyor

24.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:35
Hayrabolu'da fidan dikimi devam ediyor

Hayrabolu Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, fidan dikimini sürdürüyor.

Hayrabolu Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, fidan dikimini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturarak gelecek kuşaklara yeşil bir çevre mirası bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşile büyük önem verdiklerini ifade eden İnan, "İlçemiz geneline yeşil görünüm kazandırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Hayrabolu Göleti'miz civarında yaklaşık 350 fidanı toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Hayrabolu bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayrabolu'da fidan dikimi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:36:52. #1.16#
title