Hayrabolu'da 'Evde kal' çağrısına uyuluyor
03.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:10
Hayrabolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına vatandaşlar tarafından uyuluyor.
Hayrabolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına vatandaşlar tarafından uyuluyor.
Kısıtlamanın son gününde ilçedeki cadde, sokak ve mahalleler boş kaldı.
Kavşak ve caddelerde görevli polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA