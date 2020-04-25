Hayrabolu'da 'Evde kal' çağrısına uyuluyor Hayrabolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Hayrabolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından ilçedeki cadde, sokak ve mahalleler boş kaldı.

Kısıtlamanın üçüncü gününde de kavşaklarda ve caddelerde görevli polis ekipleri denetim yaptı.

Belediye ekipleri de sokak hayvanlarını da unutmayarak, kedi ve köpekler için çevreye mama bıraktı.

Kaynak: AA