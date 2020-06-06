Hayrabolu'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Hayrabolu ilçesinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.
06.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:44
Hayrabolu ilçesinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.
Emekli öğretmen Üzeyir Atalay'dan haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Talay'ın öldüğünü belirledi.
Polis ve savcının incelemesinin ardından Talay'ın cesedi, otopsi için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA