Hayrabolu'da ekipler mahalleleri gezerek aşı çalışması yapıyor

Hayrabolu'da İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle gezerek vatandaşların aşı olması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Emiryakup Mahallesi'nde camiden anonsla çağırılan vatandaşlara kahvehanede aşı uygulandı.

İlçe Sağlık Müdürü Denizhan Türkmen, yaptığı açıklamada, ekip arkadaşları ile ilçede aşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Salgının başladığı ilk günden beri sahada çalıştığını belirten Türkmen, "Bu hastalığı yenebilmede en büyük gücümüz aşıdır. Aşı ile bu salgını atlatacağız. Aşı konusunda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

Mahalle Muhtarı Osman Uysal ise sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Aşı çalışmasına Belediye Başkan Vekili Şaban Başak ve Başkan Yardımcısı Şakir Tasar da destek verdi.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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