Hayrabolu'da ekipler mahalleleri gezerek aşı çalışması yapıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayrabolu'da ekipler mahalleleri gezerek aşı çalışması yapıyor

Hayrabolu'da ekipler mahalleleri gezerek aşı çalışması yapıyor
AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu'da İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle gezerek vatandaşların aşı olması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Hayrabolu'da İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle gezerek vatandaşların aşı olması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Emiryakup Mahallesi'nde camiden anonsla çağırılan vatandaşlara kahvehanede aşı uygulandı.

İlçe Sağlık Müdürü Denizhan Türkmen, yaptığı açıklamada, ekip arkadaşları ile ilçede aşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Salgının başladığı ilk günden beri sahada çalıştığını belirten Türkmen, "Bu hastalığı yenebilmede en büyük gücümüz aşıdır. Aşı ile bu salgını atlatacağız. Aşı konusunda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

Mahalle Muhtarı Osman Uysal ise sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Aşı çalışmasına Belediye Başkan Vekili Şaban Başak ve Başkan Yardımcısı Şakir Tasar da destek verdi.

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi

 Giresun'da okullara kar tatili

Giresun'da okullara kar tatili

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title