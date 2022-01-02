Hayrabolu'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayrabolu'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Hayrabolu'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor
AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

İnan, yaptığı açıklamada, Hayrabolu'da vatandaşları bir an önce doğal gaza kavuşturmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

İlyas Mahallesi'nden devam eden doğal gaz kazı ve hat döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen İnan, doğal gazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnan, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Son dakika haber... Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi (2)

Son dakika haber... Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi (2)

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title