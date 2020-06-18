Hayrabolu'da doğal gaz çalışmaları başladı
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandığını bildirdi.
18.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:08
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandığını bildirdi.
İnan, yaptığı açıklamada, Hayrabolu'ya doğal gazın kazandırılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Hisar Mahallesi'nden başlayan doğal gaz kazı ve hat döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen İnan, doğal gazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
İnan, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.
Kaynak: AA